Empor Weimar: Sonntagsfahrt ohne Glück 💙💛

Wir kommen schwer ins Spiel. Gräfenau setzt von Beginn an auf lange Bälle, gewinnt viele Kopfballduelle und bringt uns damit früh in Bedrängnis. Anstatt ruhig zu bleiben und unser Kombinationsspiel aufzuziehen, lassen wir uns von der Hektik anstecken. Zwei Standardsituationen sorgen für die frühe Führung der Gastgeber: Erst trifft Maik Zentgraf per Kopf nach einem Freistoß (32.), kurz darauf verwandelt er einen Strafstoß sicher zum 2:0 (35.). Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel treten wir mutiger auf. Wir kombinieren besser, bringen den Ball häufiger kontrolliert nach vorn und kommen immer wieder ins gegnerische Drittel. Gräfenau verteidigt jedoch konsequent, hält körperlich stark dagegen und macht uns das Leben schwer. Das 3:0 durch erneut Zentgraf (54.) fällt leider in unserer stärksten Phase und nimmt uns etwas den Schwung. Trotzdem geben wir nicht auf: Wir spielen weiter nach vorne, erarbeiten uns mehrere gute Szenen, scheitern jedoch am Aluminium, am starken gegnerischen Torhüter oder an der eigenen Chancenverwertung. Erst kurz vor Schluss gelingt Martin Gagelmann der verdiente Treffer zum 3:1 (86.), der aber nur Ergebniskosmetik bleibt.

Jammern hilft nicht – schon am Mittwoch geht es weiter: Dann sind wir beim Schöndorfer SV zu Gast. Derbytime! 💙💛