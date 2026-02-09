Empor Weimar: Schnee, Schnee, Schnee ❄️ 💙💛

Nach dem starken 3. Platz bei den KFA-Hallenkreismeisterschaften ist vorerst allerdings kein Zurück auf den Platz möglich. Stattdessen wird weiterhin flexibel nach Alternativen gesucht, um in Bewegung zu bleiben. In der vergangenen Woche stand deshalb eine Laufeinheit auf dem Programm, um die körperliche Basis weiter zu festigen und zugleich den Teamgeist zu stärken.
In dieser Woche hatte das Team dann etwas mehr Glück: Dank der F- und G-Junioren, die freundlicherweise zusammengerückt sind, konnte die Halle genutzt und eine reguläre Trainingseinheit absolviert werden. Dafür ein großes Dankeschön.
Witterungsbedingt mussten anschließend auch zwei geplante Testspiele abgesagt werden. Sowohl die Begegnung gegen Blau-Weiß Büßleben II am 1. Februar als auch das Testspiel bei Eintracht Erfurt am 7. Februar konnten nicht stattfinden.
Trotz der widrigen Umstände arbeitet die Mannschaft konzentriert weiter an der Vorbereitung und lässt sich vom Winter nicht ausbremsen.
