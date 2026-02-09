Empor Weimar: Schnee, Schnee, Schnee ❄️ 💙💛

Nach dem starken 3. Platz bei den KFA-Hallenkreismeisterschaften ist vorerst allerdings kein Zurück auf den Platz möglich. Stattdessen wird weiterhin flexibel nach Alternativen gesucht, um in Bewegung zu bleiben. In der vergangenen Woche stand deshalb eine Laufeinheit auf dem Programm, um die körperliche Basis weiter zu festigen und zugleich den Teamgeist zu stärken.

In dieser Woche hatte das Team dann etwas mehr Glück: Dank der F- und G-Junioren, die freundlicherweise zusammengerückt sind, konnte die Halle genutzt und eine reguläre Trainingseinheit absolviert werden. Dafür ein großes Dankeschön.