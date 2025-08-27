Empor Weimar: Pokalaus in Runde 1

Beflügelt vom Comeback-Erfolg am vergangenen Wochenende startete unsere Zweite mit Schwung und Zug zum Tor in das Pokalspiel gegen die SG FV BW Niederzimmern II. In den ersten Minuten war deutlich zu spüren, dass wir etwas mitnehmen wollten – mit Drang nach vorne. Doch dann verlor unser Zentrum zunehmend die Ordnung, wodurch der Gegner besser ins Spiel fand. Mit einfachen, aber effektiven Mitteln nutzte Niederzimmern unsere Fehler konsequent aus und drehte das Spiel deutlich zu seinen Gunsten. Bereits zur Halbzeit stand es 0:6 – eine bittere Bilanz, die wir uns größtenteils selbst zuzuschreiben hatten.

Nach der Pause präsentierte sich unsere Mannschaft stabiler und arbeitete besser gegen den Ball. Dennoch blieben wir in den entscheidenden Momenten zu zögerlich und ließen die nötige Konsequenz vermissen. In der 49. Minute konnte Tim Märker schließlich den Ehrentreffer für Empor erzielen, leider stellte Niederzimmern vier Minuten später mit dem 8:1 jedoch den Endstand her.

Fazit: Die zweite Halbzeit zeigte, dass mehr möglich ist, wenn wir kompakter und mutiger auftreten. Jetzt gilt es, das Spiel aufzuarbeiten, Lehren daraus zu ziehen und den Fokus auf die nächste Partie am Samstag gegen Schöndorf zu richten.



Außerdem spielte:



TSV Kromsdorf - D1 2:17 (2:12)



„Dagegen recht souverän kam die D1 in die nächste Runde. Gegen tapfere, aber nicht mithalten könnende Kromsdorfer gewann Pücki-Elf mit 17:2 und darf sich über ein weiteres tolles Los freuen.“