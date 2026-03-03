Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Empor Weimar: Paolo Cimino wieder in unseren Farben 💙💛
Paolo Cimino ist zurück beim FC Empor Weimar 06 und verstärkt künftig die zweite Mannschaft. Willkommen zurück in Blau-Gelb!
Der FC Empor Weimar 06 darf sich über die Rückkehr von Paolo Cimino freuen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler war von der D- bis zur A-Jugend bei uns aktiv und hat nun wieder Lust auf Fußball. Zunächst wird Paolo unsere zweite Mannschaft verstärken.
Bereits am vergangenen Wochenende kam er im Testspiel gegen den Kreisligisten SG VfB/BSC Apolda zum Einsatz. In einer gemischten Startelf aus Spielern der zweiten und dritten Herren war man dabei jedoch chancenlos und unterlag deutlich mit 2:10. Umso mehr freuen wir uns, dass du wieder bei uns bist – willkommen zurück, Paolo! 💙💛