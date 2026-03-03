Empor Weimar: Paolo Cimino wieder in unseren Farben 💙💛

Der FC Empor Weimar 06 darf sich über die Rückkehr von Paolo Cimino freuen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler war von der D- bis zur A-Jugend bei uns aktiv und hat nun wieder Lust auf Fußball. Zunächst wird Paolo unsere zweite Mannschaft verstärken.

Bereits am vergangenen Wochenende kam er im Testspiel gegen den Kreisligisten SG VfB/BSC Apolda zum Einsatz. In einer gemischten Startelf aus Spielern der zweiten und dritten Herren war man dabei jedoch chancenlos und unterlag deutlich mit 2:10. Umso mehr freuen wir uns, dass du wieder bei uns bist – willkommen zurück, Paolo! 💙💛