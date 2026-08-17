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Empor Weimar: Niefer gibt Zweitspielrecht ab
Wie in jeder Transferphase gibt es auch beim FC Empor Weimar 06 Veränderungen im Kader. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Wir möchten euch die Veränderungen nach und nach vorstellen.
Auch Lukas Niefer wird in der kommenden Saison nicht mehr für unsere erste Männer auflaufen. Der offensive Mittelfeldspieler kam in der Rückrunde zu einigen Einsätzen und erzielte dabei unter anderem einen Doppelpack gegen den TSV Bad Blankenburg. Damit hatte Lukas auch einen kleinen Anteil am Klassenerhalt. Nun hat Niefer sein Zweitspielrecht abgegeben und verlässt damit den FC Empor Weimar.
Für die Zukunft wünschen wir Lukas alles Gute und weiterhin viel Erfolg!