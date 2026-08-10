Empor Weimar: Nach nur einer Saison: Jung verlässt Empor

– Foto: FC Empor Weimar 06

Fabian-Max Jung verlässt den FC Empor Weimar 06 nach nur einer Saison wieder. Der 23-Jährige, der erst im vergangenen Sommer zu uns gekommen war, absolvierte neun Einsätze für unsere Drittvertretung und hat sich nun abgemeldet.

Für seine Zukunft wünschen wir Fabian-Max alles Gute und viel Erfolg.