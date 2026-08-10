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Empor Weimar: Nach nur einer Saison: Jung verlässt Empor
Wie in jeder Transferphase gibt es auch beim FC Empor Weimar 06 Veränderungen im Kader. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Wir möchten euch die Veränderungen nach und nach vorstellen.
Fabian-Max Jung verlässt den FC Empor Weimar 06 nach nur einer Saison wieder. Der 23-Jährige, der erst im vergangenen Sommer zu uns gekommen war, absolvierte neun Einsätze für unsere Drittvertretung und hat sich nun abgemeldet.
Für seine Zukunft wünschen wir Fabian-Max alles Gute und viel Erfolg.