Empor Weimar muss nach Elgersburg

Mit einem Spiel mehr aber einer ähnlichen Bilanz wie unsere 1. Männermannschaft steht die TSV 1880 Elgersburg auf einem soliden 6. Platz. Durch einen Sieg in der Körnbachtal-Arena, bleibt man weiter im gesicherten oberen Mittelfeld. Dazu würde man den Abstand nach unten vergrößern und so mit dem Abstieg weiter nichts zu tun haben. „Elgersburg ist eine unberechenbare Truppe, es ist immer eine große Herausforderung gegen sie zu spielen.“ So Coach Teubert. Wir drücken unseren Männern für die schwere Aufgabe in Elgersburg die Daumen. Anpfiff durch Sportfreund Schaller (Leutenberg) und seinen Assistenten Fleischer (Ilmenau) und Fink (Rennsteig) ist am Samstag, 15 Uhr.

