Empor Weimar: Minh Nguyen zeigt sich treffsicher 💙💛

„Minh Nguyen ist in der Hinrunde bereits bei Zweiter und Dritter aktiv gewesen und erzielte insgesamt vier Tore, zwei davon für die Dritte.“

Minh Nguyen (23, Mittelfeld) ist in dieser Hinrunde sowohl bei unseren Zweiten als auch Dritten Männern zum Einsatz gekommen und hat dabei schon drei Tore erzielt. Eher für die Zweite Mannschaft eingeplant, zeigte er in den bisherigen Spielen schon seine Qualität und Wirkung auf dem Platz.

