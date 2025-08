Empor Weimar ll : „Zweiter Test – Witzleben zu Gast in Tröbsdorf“.

So., 03.08.2025, 14:00 Uhr

Nach dem gelungenen Auftakt gegen den Erfurter Kreisligisten Grün-Weiß Erfurt II (4:1) will unsere zweite Mannschaft auch im zweiten Testspiel ihren Fußball auf den Platz bringen. Gegner am Sonntag ist der SV Grün-Weiß Witzleben. Der Kader ist aktuell breit aufgestellt, sodass sich weiterhin alle Spieler für einen Stammplatz empfehlen können. Auch Witzleben hat am vergangenen Wochenende getestet – beim Kreisoberliga-Absteiger SG Schwarzatal unterlag man mit 0:2.