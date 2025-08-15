Empor Weimar ll startet in die Saison–Heimspiel gegen TSV Kromsdorf ll

Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt unsere zweite Mannschaft im heimischen Tröbsdorf den Aufsteiger TSV Kromsdorf II zum Saisonauftakt. Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitung wollen unsere Jungs direkt mit einem Heimsieg in die neue Spielzeit starten. Der Gegner ist zwar neu in der Liga, doch wir wissen, dass jeder Aufsteiger motiviert und schwer zu schlagen ist.