Empor Weimar: Letztes Saisonspiel für die 2. Männermannschaft

Das letzte Saisonspiel steht für unsere zweite Männermannschaft an. Wir wollen eine fast perfekte Rückrunde erfolgreich abschließen und auch in Kranichfeld versuchen, drei Punkte mitzunehmen. Die Gastgeber, die sich als Aufsteiger nie in der Abstiegszone befanden, wollen sich ebenfalls mit einem Sieg vor heimischem Publikum verabschieden. Aktuell stehen wir auf dem vierten Tabellenplatz, Kranichfeld ist Sechster. Das Hinspiel konnten die Kranichfelder knapp mit 3:2 für sich entscheiden – wir haben also noch etwas gutzumachen!

Anstoß ist um 15 Uhr.