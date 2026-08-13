Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Empor Weimar: Letzter Abgang bei der Dritten – Khali hört auf
Wie in jeder Transferphase gibt es auch beim FC Empor Weimar 06 Veränderungen im Kader. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Wir möchten euch die Veränderungen nach und nach vorstellen.
Zen Alabdin Khalil ist der letzte Abgang in diesem Sommer aus unserer dritten Mannschaft. Aus privaten Gründen widmet sich Zen zukünftig anderen Dingen und wird daher nicht mehr in unseren Farben auflaufen. In der vergangenen Saison kam er sechsmal für unsere dritte Mannschaft zum Einsatz.
Für die Zukunft wünschen wir Zen alles Gute und bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot des FC Empor Weimar 06.