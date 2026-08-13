 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Empor Weimar: Letzter Abgang bei der Dritten – Khali hört auf

Wie in jeder Transferphase gibt es auch beim FC Empor Weimar 06 Veränderungen im Kader. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Wir möchten euch die Veränderungen nach und nach vorstellen.

von Rene Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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FC Empor 06 III
Zen Alabdin Khalil
Zen Alabdin Khalil

Zen Alabdin Khalil ist der letzte Abgang in diesem Sommer aus unserer dritten Mannschaft. Aus privaten Gründen widmet sich Zen zukünftig anderen Dingen und wird daher nicht mehr in unseren Farben auflaufen. In der vergangenen Saison kam er sechsmal für unsere dritte Mannschaft zum Einsatz.

Für die Zukunft wünschen wir Zen alles Gute und bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot des FC Empor Weimar 06.