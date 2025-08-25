Empor Weimar: Lehreicher letztes Test

Im letzten Test vor dem Saisonstart zeigten unsere B-Junioren gegen die SG FV Bad Klosterlausnitz eine starke erste Halbzeit. Durch zwei Treffer von Ahmed Alshublak ging Empor verdient mit 2:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luke Katschmann zunächst auf 3:0, ehe das Spiel kippte. Zu viele Ballverluste und Unkonzentriertheiten luden die Gäste ein, die plötzlich deutlich stärker auftraten und noch auf 3:2 verkürzten. Am Ende stand ein knapper, aber verdienter Sieg. Die erste Halbzeit macht Mut für den Saisonauftakt, gleichzeitig wurde in der zweiten Hälfte sichtbar, an welchen Punkten das Team noch arbeiten muss.

Das Trainerteam Holecek / Wagner – bleibt dennoch zuversichtlich und möchte in der kommenden Woche nochmals weitere Grundlagen für die anstehende Saison schaffen.