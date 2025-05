Empor Weimar legt nach – 4:1 in Gräfenroda!

Der FC Empor Weimar 06 hat das Nachholspiel beim FSV Gräfenroda mit 4:1 (2:1) gewonnen und damit den Heimsieg vom Wochenende vergoldet. Früh brachte Nils Herrmann Empor nach einem Torwartfehler der Gastgeber in Führung (9.). Max Hertel legte nach einen Eckball das 2:0 nach (17.). Gräfenroda kam durch Rudi Müller per Lupfer zum Anschluss (32.). In einer insgesamt ausgeglichenen zweiten Hälfte sorgte erneut Nils Herrmann mit einem Doppelpack (82./90.) für klare Verhältnisse. Mit dem Sieg klettern wir auf Platz 7 – und können damit ganz entspannt in den Männertag starten!