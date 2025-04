Empor Weimar lässt gegen Tabellenletzten zwei Punkte liegen

Ein Elfmeter, ein früher Rückschlag, ein Platzverweis – und am Ende viele vergebene Großchancen: Das 1:1 gegen den TSV Kromsdorf, aktuell Tabellenfünfzehnter, war nichts für schwache Nerven. Empor Weimar, selbst im sicheren Tabellenmittelfeld, ließ in einem wilden Spiel zwei sicher geglaubte Punkte liegen – und ärgerte sich zurecht über verpasste Chancen und verlorene Kontrolle.

Die Partie begann aus Empor-Sicht nahezu perfekt. Bereits in der 4. Spielminute setzte sich Christian Löwer über außen durch, seine Hereingabe wurde im Strafraum mit der Hand geblockt – klare Sache: Elfmeter. Max Hertel trat an und verwandelte eiskalt zum frühen 1:0. Doch die Gäste aus Kromsdorf reagierten umgehend. Nur fünf Minuten später nutzte der auffällige Yves Metzeroth einen Fehler im Spielaufbau und traf zum 1:1-Ausgleich (9.). Danach zeigte sich Empor verunsichert – Kromsdorf übernahm zunehmend die Spielkontrolle. Die beste Gelegenheit zur Führung hatte erneut Metzeroth, der in der 28. Minute frei vor dem Tor auftauchte, aber nur den Pfosten traf. Glück für Empor – und ein Weckruf, der jedoch nicht wirklich ankam.

Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte stellte Trainer Nico Teubert zur Pause um und forderte mehr Mut und Konsequenz. Doch es kam zunächst schlimmer: Erst vergab Martin Ochsenfahrt freistehend per Kopf (47.), dann sah Martin Gagelmann nach einem Foulspiel kurz vor dem Strafraum die Gelb-Rote Karte (49.). Und plötzlich war Empor wie ausgewechselt. Trotz Unterzahl entwickelte das Team neuen Offensivdrang – und kam zu einer Reihe hochkarätiger Chancen. Max Hertel scheiterte allein vor dem Torwart, wenig später setzte sich Moritz Trillhoff stark durch, umkurvte den Keeper, doch der Ball sprang unglücklich auf – sein Abschluss ging knapp neben das leere Tor (64.). Auch weitere Versuche durch Löwer (71.), Kahoul (76.) und erneut Hertel (87.) blieben ungenutzt. Der Ball wollte einfach nicht über die Linie.