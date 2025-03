Empor Weimar: Knapper Sieg im Derby

Bereits in der 5. Minute zeigten die Gastgeber ihre erste Gefahr: Ein Kopfball flog nur knapp am Tor vorbei und ließ uns aufhorchen. Wir nahmen das Heft in die Hand, doch in der 19. Minute tauchte Til Berger nach einem misslungenen Rückpass von Oliver Koch plötzlich frei vor unserem Tor auf. Doch unser Keeper blieb ruhig, reagierte blitzschnell und konnte klären – eine seiner vielen starken Paraden an diesem Tag. In der 28. Minute versuchte unser Spieler Kahoul es direkt mit einem Schuss, doch dieser verfehlte das Tor deutlich. Kurz vor der Pause, in der 44. Minute, kamen auch wir einer Führung näher: Kahoul setzte nach einer Vorlage von Max Hertel den Ball stark auf das rechte Toreck, doch der Blankenhainer Torhüter Oli Sternberg konnte parieren und verhinderte die Führung.

In der Halbzeitpause mahnte Trainer Nico Teubert zu mehr Intensität, und so kamen wir motiviert aus der Kabine. Doch direkt nach dem Wiederanpfiff, in der 54. Minute, mussten wir kurz zittern: Eine Kopfballverlängerung auf den Stürmer landete in unserem Tor, doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht an. Plötzlich schlugen wir zu: Deni Hasaj eroberte den Ball, passte präzise auf Christian Löwer, der den schnellen Marian Domann im Sturmzentrum perfekt bediente. Dieser vollendete den Angriff eiskalt und brachte uns mit 1:0 in Führung! Doch der Moment der Freude war nur kurz: Im Anschluss ließen wir nach und gerieten etwas ins Wanken. Ahmad Bayani zog in der 59. Minute ab – doch unser Torhüter Naumann parierte mit einer glänzenden Reaktion. Doch in der 65. Minute war auch er machtlos: Nach einem Abpraller war es Lucas Sorge, der als Erster reagierte und das 1:1 erzielte. Doch Blankenhain hatte nur kurz Grund zur Freude, denn schon im Gegenzug schlugen wir zurück! Patrick Naumann kann nicht nur Bälle halten, sondern leitete mit einem präzisen weiten Abschlag das 1:2 ein. Unser rechter Mittelfeldspieler nahm den langen Ball auf, setzte sich mit seiner Schnelligkeit von seinem Gegenspieler ab und behielt auch im 1:1-Duell mit dem Keeper die Nerven (66.). In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch unser Torhüter Naumann stellte sich ein weiteres Mal überragend in den Weg: In der 84. Minute verhinderte er mit einem fantastischen Reflex einen gefährlichen Schuss von Lucas Sorge, der das rechte Toreck anvisierte. Kurz vor dem Ende setzte Ahmad Bayani der Partie mit einem brutalen Foul an Max Hertel noch die Krone auf. Ohne jegliche Chance auf den Ball sah er zu Recht die Rote Karte (86.).

Die verbleibenden Minuten brachten wir souverän über die Zeit. Obwohl das Spiel in Sachen Chancen ausgeglichen war, machten wir den Unterschied mit einer schnellen Reaktion auf den Ausgleich und einer starken, geschlossenen Mannschaftsleistung. Nächste Woche geht’s gegen den Tabellenzweiten Teichel – dort wollen wir erneut ein Ausrufezeichen setzen. Blankenhain muss nach Martinroda reisen.