Empor Weimar kämpft sich zum 3:1-Heimerfolg gegen Schwarza

Trotz schwieriger Vorbedingungen – Verletzungen, Krankheitsausfälle und schlechtem Wetter mit Regen und Wind – war Empor von Beginn an hellwach und vom Trainer bestens eingestellt. Von der ersten Minute an bestimmte Empor das Spielgeschehen. Auf dem schwer bespielbaren Platz sorgte der rutschige Ball immer wieder für unkontrollierte Aktionen. So auch in der Schwarzaer Abwehr: Flo Rudat setzte den Gegner unter Druck, der versuchte, zurück zum Torwart zu spielen. Der Rückpass geriet zu kurz, Max Hertel spritzte dazwischen und verwandelte eiskalt zum 1:0. Nach rund 25 Minuten verlor Empor etwas den Faden, und Schwarza kam besser ins Spiel. Die Gäste erarbeiteten sich zunehmend mehr Ballbesitz und Raum in unserer Hälfte – folgerichtig fiel der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor der Pause bekam Empor noch einen Freistoß etwa 25 Meter vor dem Tor. Christian Löwer zog den Ball flach und scharf unter der Mauer hindurch. Flo Rudat reagierte blitzschnell und schob zum 2:1 ein. Damit ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff kam Empor wieder konzentrierter aus der Kabine und übernahm erneut die Kontrolle. Zahlreiche Chancen wurden herausgespielt, jedoch nicht konsequent genug zu Ende gebracht – so blieb es lange spannend. Mit dem Schlusspfiff setzte der eingewechselte Jannik Erbs den Schlusspunkt: 3:1 – der Deckel war drauf!