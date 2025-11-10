Empor Weimar kämpft sich trotz Personalsorgen ins Pokal-Viertelfinale

Die Voraussetzungen vor dem Pokalspiel waren alles andere als optimal. Die Verletzungs- und Krankheitswelle hörte einfach nicht auf, sodass wir angeschlagen die Reise nach Elxleben antreten mussten. Vor Ort zeigte die Platzbegehung zudem: Der Untergrund war sehr weich – ein Faktor, der besonders in der zweiten Halbzeit das Spiel erschweren sollte.
Zum Spielverlauf: Elxleben spielt eine starke Saison in der Kreisliga – das wussten wir und stellten uns entsprechend auf den Gegner ein. Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen wir zunehmend die Kontrolle. Wir kombinierten gut, doch Elxleben verteidigte aufmerksam und setzte selbst immer wieder Akzente. Chancen gab es auf beiden Seiten, wirklich zwingend wurde es aber zunächst nicht. In der 37. Minute fasste sich Ben Rettberg ein Herz, zog mit links einfach mal ab – und erwischte den Schlussmann von Elxleben auf dem falschen Fuß. Der Ball zappelte im Netz: 0:1 für Empor, zugleich der Halbzeitstand.
Mit frischer Motivation kamen wir aus der Kabine. Konzentriert spielten wir weiter und belohnten uns in der 50. Minute: Max Hertel erhöhte nach starker Vorarbeit von Ben Rettberg und Noah Döller auf 0:2. Doch Elxleben gab nicht auf. In der 53. Minute rutschte ein gut getretener Freistoß aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse unserem Keeper durch – 1:2. Wir schüttelten den Rückschlag jedoch ab und spielten weiter mutig nach vorn. Noah Döller belohnte seine starke Leistung nach Vorlage von Moritz Trillhoff mit dem Treffer zum 1:3. Mit noch rund 30 Minuten auf der Uhr warf Elxleben alles nach vorn. Das Spiel wurde hitziger, viele kleine Fouls auf beiden Seiten störten den Spielfluss. Und wie so oft bekamen wir erneut einen zweifelhaften Elfmeter gegen uns. Der Pfiff war gefallen – und Elxleben verkürzte in der 75. Minute auf 2:3. In der Schlussphase drückte der Gastgeber auf den Ausgleich, doch wir verteidigten leidenschaftlich und clever. Am Ende gingen wir verdient als Sieger vom Platz.
Vielen Dank an den fairen Gastgeber aus Elxleben!