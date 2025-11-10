Empor Weimar kämpft sich trotz Personalsorgen ins Pokal-Viertelfinale

Die Voraussetzungen vor dem Pokalspiel waren alles andere als optimal. Die Verletzungs- und Krankheitswelle hörte einfach nicht auf, sodass wir angeschlagen die Reise nach Elxleben antreten mussten. Vor Ort zeigte die Platzbegehung zudem: Der Untergrund war sehr weich – ein Faktor, der besonders in der zweiten Halbzeit das Spiel erschweren sollte.

Zum Spielverlauf: Elxleben spielt eine starke Saison in der Kreisliga – das wussten wir und stellten uns entsprechend auf den Gegner ein. Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen wir zunehmend die Kontrolle. Wir kombinierten gut, doch Elxleben verteidigte aufmerksam und setzte selbst immer wieder Akzente. Chancen gab es auf beiden Seiten, wirklich zwingend wurde es aber zunächst nicht. In der 37. Minute fasste sich Ben Rettberg ein Herz, zog mit links einfach mal ab – und erwischte den Schlussmann von Elxleben auf dem falschen Fuß. Der Ball zappelte im Netz: 0:1 für Empor, zugleich der Halbzeitstand.