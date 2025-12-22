Empor Weimar: Hinrunden-Fazit zweite Männer 💙💛

Durch die Zusammenlegung der bisherigen Staffeln Nord und Mitte – wobei die Staffel Mitte eingestellt wurde – trat unsere zweite Männermannschaft in dieser Saison in einer deutlich stärkeren 1. Kreisklasse Nord an und konnte die Hinrunde auf einem guten vierten Platz abschließen. Die Saison begann mit einem klaren 10:1-Erfolg gegen Aufsteiger TSV Kromsdorf II sowie einem 2:1-Auswärtssieg in Frankendorf. Nach einem schwächeren Auftritt mit einer deutlichen 0:3-Heimpleite gegen Schmiedehausen folgte zwar ein 3:0-Erfolg in Berlstedt, doch anschließend kam die Mannschaft nicht so recht in Fahrt. Mehrere Unentschieden sowie die Derby-Niederlage gegen den SV Gaberndorf sorgten dafür, dass man etwas an Boden verlor. Die letzten drei Partien der Hinrunde konnten jedoch positiv gestaltet werden – mit einem Unentschieden gegen den Herbstmeister und zwei Siegen zum Abschluss. Mit mehr Konstanz – zumal in der Hinrunde ganze 45 Spieler zum Einsatz kamen – dürfte in der Rückrunde sogar noch ein kleiner Sprung nach oben möglich sein. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten beträgt aktuell vier Punkte, auf den Herbstmeister sieben. Bester Torschütze ist Neuzugang Stefan David mit fünf Treffern, gefolgt von Franziskus Markert.

💙💛