Empor Weimar: Hinrunden-Fazit Erste Männer 💙💛

Mit dem 2:2 gegen den SV Arnstadt II endet die Hinrunde für unsere Erste Mannschaft – geprägt von Höhen und Tiefen, aber immer mit mutigem, spielerischem Fußball. Trotz Verletzungen und Krankheitsausfällen zeigte das Team immer wieder, dass es auf dem Platz kreative Lösungen sucht.

Die Saison startete mit einem 3:2-Heimsieg gegen SG Traktor Teichel fulminant. Danach folgte eine klare 0:5-Niederlage beim Staffelfavoriten Ilmenau, bevor zuhause ein 2:2 gegen Aufsteiger Unterwellenborn gelang. Ein echtes Highlight war das Derby gegen Schöndorf: Nach 3:1-Führung lag das Team bis zur 90. Minute zurück, drehte das Spiel aber noch spektakulär zu einem 7:4-Sieg.