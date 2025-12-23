Empor Weimar: Hinrunden-Fazit Erste Männer 💙💛

Mit dem 2:2 gegen den SV Arnstadt II endet die Hinrunde für unsere Erste Mannschaft – geprägt von Höhen und Tiefen, aber immer mit mutigem, spielerischem Fußball. Trotz Verletzungen und Krankheitsausfällen zeigte das Team immer wieder, dass es auf dem Platz kreative Lösungen sucht.
Die Saison startete mit einem 3:2-Heimsieg gegen SG Traktor Teichel fulminant. Danach folgte eine klare 0:5-Niederlage beim Staffelfavoriten Ilmenau, bevor zuhause ein 2:2 gegen Aufsteiger Unterwellenborn gelang. Ein echtes Highlight war das Derby gegen Schöndorf: Nach 3:1-Führung lag das Team bis zur 90. Minute zurück, drehte das Spiel aber noch spektakulär zu einem 7:4-Sieg.
Weitere packende Momente: Das Pflichtspiel im Kreispokal gegen Hopfgarten wurde souverän mit 8:0 erledigt, gegen Gräfenroda gab es ein 4:0-Heimspiel als Ausdruck starker Mannschaftsleistung. Besonders spannend: Der Pokal-Erfolg beim Spitzenteam der Kreisliga Elxleben (3:2). Natürlich gab es auch Rückschläge, etwa die 0:5-Heimpleite in Blankenburg oder die knappe 2:3-Niederlage gegen Martinroda – Spiele, die zeigen, dass die Mannschaft noch konstanter werden muss.
Bester Torschütze ist Max Hertel mit 12 Treffern. Mit insgesamt 14 Punkten und 7 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone lautet das Ziel für die Rückrunde: Fehler reduzieren, die spielerischen Ansätze weiter umsetzen und eine bessere Rückrunde spielen.
Die Rückrunde startet Ende Februar mit dem Nachholspiel beim TSV Elgersburg – mit Mut, Spielfreude und dem Willen, das Potenzial der Mannschaft noch besser auszuschöpfen.
💙💛