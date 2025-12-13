Empor Weimar: Hinrunden-Fazit E1 Junioren 💙💛

Eine schwierige Hinrunde erlebten unsere E-Junioren in der Kreisliga, Staffel 2. In der ersten Saison mit regulären Schiedsrichtern musste die Mannschaft in einigen Spielen noch viel Lehrgeld zahlen. Deutliche Niederlagen gegen den FSV Grün-Weiß Blankenhain (1:12), den SC 1903 Weimar II, die ZLSG Wormstedt sowie den Schöndorfer SV (jeweils 1:3) waren dabei besonders schmerzhaft. Umso erfreulicher waren dagegen die Siege im Derby gegen den VfB Oberweimar (4:1) sowie gegen den SV Am Ettersberg II (2:0). Diese Erfolge zeigten, welches Potenzial im Team steckt. Nichtsdestotrotz blickt die Mannschaft positiv auf die Rückrunde. Mit den KFA-Hallenkreismeisterschaften sowie dem Empor-Cup warten bereits vor dem Rückrundenstart echte Highlights, auf die sich Team, Trainer und Eltern gleichermaßen freuen.

