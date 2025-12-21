Empor Weimar: Hinrunden-Fazit dritte Männer 💙💛

Für unsere neu gegründete dritte Männermannschaft, bestehend aus Spielern aus der zweiten Mannschaft, die sich freiwillig in die Dritte versetzen ließen, Neuzugängen sowie einigen Alten Herren, lief die Hinrunde durchaus erfolgreich. Immerhin konnten wir fünf Siege in der Liga einfahren – darunter wichtige Derbysiege gegen den SV Gaberndorf II, die VSG Union Weimar Nord sowie gegen den Staffelfavoriten und Landesklasse-Reserve SC 1903 Weimar II.

Die Saison begann furios mit einem deutlichen 8:2-Erfolg gegen Gaberndorf II. Zwar folgten anschließend zwei schwächere Auftritte, bei denen wir nur mithilfe unserer Alten Herren antreten konnten und deutliche Niederlagen kassierten. Doch aus den letzten fünf Pflichtspielen konnten wir vier Siege mitnehmen – besonders der 3:2-Erfolg gegen SC 1903 Weimar II war dabei überraschend und ein echtes Highlight der bisherigen Hinrunde. Mit sechs Treffern ist Routinier André Mikuta aktuell bester Torschütze der Mannschaft und hatte großen Anteil am erfolgreichen Verlauf der ersten Saisonhälfte.