Empor Weimar: Hinrunden-Fazit D3 Junioren 💙💛

Für unsere Aufrücker aus den E-Junioren ging es als D3 erstmals in die Kreisliga der nächsthöheren Altersklasse. Das Team um Christian Kempertner, Etienne Bergmann und Marcus Stenke konnte dabei – mit Ausnahme der Spiele gegen die beiden Spitzenmannschaften der Liga aus Haarhausen (1:9) und Marlishausen (1:4) – gut mithalten. So gelangen überzeugende Siege gegen Niederszimmern II (9:1), den SV Tonndorf (4:1), Bad Berka (3:0) und zuletzt die SpVgg Klettbach (6:1). Sogar noch mehr wäre möglich gewesen, doch unglückliche Niederlagen gegen Lok Arnstadt (0:1) und Blau-Weiß Stadtilm II (2:3) verhinderten weitere Punktgewinne. Nichtsdestotrotz kann das Team auf starke Ansätze bauen und optimistisch in die Rückrunde gehen. Den Auftakt bilden zunächst die KFA-Hallenkreismeisterschaften sowie unser Empor-Cup, ehe es Anfang März wieder auf dem Rasen ernst wird.

