Empor Weimar: Hinrunden-Fazit D3 Junioren 💙💛

Mit dem Abschluss des ersten Halbjahres in der neuen Altersklasse lohnt sich ein Blick zurück auf die Entwicklung unserer D3. Die Mannschaft hat sich schnell zurechtgefunden und zeigt bereits nach der Hinrunde viel Potenzial – Zeit für ein Fazit.

Für unsere Aufrücker aus den E-Junioren ging es als D3 erstmals in die Kreisliga der nächsthöheren Altersklasse. Das Team um Christian Kempertner, Etienne Bergmann und Marcus Stenke konnte dabei – mit Ausnahme der Spiele gegen die beiden Spitzenmannschaften der Liga aus Haarhausen (1:9) und Marlishausen (1:4) – gut mithalten. So gelangen überzeugende Siege gegen Niederszimmern II (9:1), den SV Tonndorf (4:1), Bad Berka (3:0) und zuletzt die SpVgg Klettbach (6:1). Sogar noch mehr wäre möglich gewesen, doch unglückliche Niederlagen gegen Lok Arnstadt (0:1) und Blau-Weiß Stadtilm II (2:3) verhinderten weitere Punktgewinne. Nichtsdestotrotz kann das Team auf starke Ansätze bauen und optimistisch in die Rückrunde gehen. Den Auftakt bilden zunächst die KFA-Hallenkreismeisterschaften sowie unser Empor-Cup, ehe es Anfang März wieder auf dem Rasen ernst wird.

Rene HeinzeAutor