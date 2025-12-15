Empor Weimar: Hinrunden-Fazit D2 Junioren 💙💛

Eine schwierige Hinrunde erlebte unsere D2, trainiert von Männerspieler Lucas Thubauville und Nadine Soltau. Mit teils deutlichen Niederlagen startete das Team in die Saison, konnte im Verlauf aber auch positive Momente feiern. Besonders das 3:3 nach 0:3-Rückstand gegen Lok Arnstadt II zeigte große Moral. Dazu kamen die verdienten Siege gegen die SG SV Am Ettersberg (4:0) sowie Einigkeit Legefeld (3:1). Zuletzt gab es jedoch wieder vier Niederlagen in Folge, sodass die Mannschaft kurz vor der Winterpause erneut Lehrgeld zahlen musste. Nichtsdestotrotz blickt das Team positiv auf die Rückrunde. Spielerisch wie auch ergebnistechnisch sollen weitere Fortschritte gemacht werden. Mit den KFA-Hallenkreismeisterschaften steht noch ein echtes Highlight vor dem Jahreswechsel an. Ein Weiterkommen in die Zwischenrunde wäre ein tolles Zeichen zum Abschluss des Fußballjahres.

