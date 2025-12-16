Empor Weimar: Hinrunden-Fazit D1 Junioren 💙💛

Eine sehr gute Hinrunde spielte die Elf von Martin Pücker und Franziskus Markert in der Kreisoberliga. In einer äußerst ausgeglichenen Liga belegte das Team zwar zunächst Platz sechs, hat mit zwei Nachholspielen jedoch sogar noch die Chance, bis an die Tabellenspitze heranzurücken. Der Start in die Saison erfolgte auf dem verkürzten Großfeld – mit einem Spieler mehr als in der vergangenen Spielzeit als D2-Junioren. Die Mannschaft begann stark, feierte drei Pflichtspielsiege in Folge und erzielte dabei beeindruckende 24 Tore. Der erste kleine Dämpfer folgte in Rudolstadt, wo die Mannschaft nicht ihr gewohntes Leistungsniveau abrufen konnte und sich prompt mit 1:2 geschlagen geben musste.

Das Team steckte diese Niederlage jedoch gut weg. Gegen Martinroda gewann man deutlich mit 5:1, zudem gab es ein 0:0 gegen das Spitzenteam aus Zöllhaus sowie einen deutlichen 7:2-Erfolg beim VfB Oberweimar II. In Niederzimmern hingegen verspielte man eine 3:0-Führung und musste sich am Ende unglücklich mit 3:4 geschlagen geben. Nach den Herbstferien erreichte die Mannschaft in Großschwabhausen (4:0) das Viertelfinale im Pokal. In den Ligaspielen wurden der SV 09 Arnstadt mit 4:0 sowie Stadtilm mit 3:0 bezwungen. Im Viertelfinale war jedoch Endstation: In Wickerstedt setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage.