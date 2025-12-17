Empor Weimar: Hinrunden-Fazit C Junioren 💙💛

Die Vorbereitung verlief vielversprechend: In vier Testspielen erzielte die Mannschaft zahlreiche Tore und blieb dabei ohne Gegentor. Zum Saisonstart empfingen die Empor-Junioren Blau-Weiß Schmiedehausen und setzten gleich ein Ausrufezeichen mit einem 3:1-Sieg. Auch die folgenden Partien gegen Ballstedt, Wickerstedt und Kromsdorf wurden erfolgreich gestaltet, obwohl gerade in Kromsdorf die erste Halbzeit noch Luft nach oben ließ. Im Kreispokal setzte sich das Team souverän durch und gewann in Apolda.

Ein spannender Höhepunkt folgte mit dem Duell gegen Fortuna Großschwabhausen, einen direkten Ligakonkurrenten. Die Empor-Junioren dominierten das Spiel und siegten verdient mit 2:0. Im Kreispokal begeisterte die Mannschaft zudem mit spektakulären Siegen gegen Kreisoberligist Rudolstadt (5:4) und den SV Niederkrossen (4:3 nach Verlängerung). In der Liga folgten danach zwei deutliche Siege, sodass die Hinrunde mit Spannung zum letzten Spieltag führte. Dort traf das Team auf die Tormaschine Schöndorfer SV und kassierte die einzige Saisonniederlage.