Empor Weimar: Hinrunden-Fazit B Junioren 💙💛

Unsere B-Junioren unter Neu-Trainer Patrick Holecek legten eine tolle Hinrunde hin. Das Team startete in der Kreisliga und konnte alle Ligaspiele sowie Pokalpartien gewinnen – damit steht man verdient im Halbfinale des Kreispokals. Die Vorbereitung verlief zunächst holprig, da einige Spieler den Verein verließen und zum SC 1903 Weimar wechselten. Das Team fing diese Abgänge jedoch gut auf und konnte die Hinrunde erfolgreich gestalten. Besonders hervorzuheben sind der starke Auftaktsieg gegen Wickerstedt, trotz eines 1:4-Rückstands, die beiden Siege gegen Blankenhain sowie das Kreispokal-Achtelfinale gegen SC 1903 Weimar II, in dem man auf mehrere ehemalige Spieler traf – ein absolutes Highlight der Hinrunde. Mit Blick auf die Rückrunde ist das Ziel klar: Meisterschaft in der Kreisliga und das Erreichen des Finales im Kreispokal, im besten Fall mit einem Sieg.

