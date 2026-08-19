 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Empor Weimar: Gustav Rosenbaum zieht es zur SpG Hennickendorf

Wie in jeder Transferphase gibt es auch beim FC Empor Weimar 06 Veränderungen im Kader. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Wir möchten euch die Veränderungen nach und nach vorstelle

von Rene Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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FC Empor 06
Gustav Rosenbaum
Gustav Rosenbaum

Einen weiteren Teilabgang müssen wir mit Gustav Rosenbaum verkraften. Unser Eigengewächs wechselt mit einem Zweitspielrecht zur SpG Hennickendorf/Rehfelde II, bleibt aber weiterhin für den FC Empor Weimar spielberechtigt. Somit kann Gustav uns auch künftig unterstützen, wenn er in Weimar ist. In der vergangenen Saison schaffte Gustav endgültig den Sprung in unsere erste Männermannschaft und absolvierte dabei 15 Spiele.

Wir wünschen Gustav für die neue Herausforderung alles Gute und freuen uns, ihn weiterhin in unseren Farben zu sehen!