Empor Weimar: „Gemischte Gefühle nach 2:2 gegen Arnstadt

Das Spiel begann sehr verhalten und spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Abgesehen von jeweils einem harmlosen Fernschuss auf beiden Seiten gab es in den ersten 25 Minuten kaum Torchancen. Umso überraschender fiel die Führung der Gäste: Nach einem Angriff über die rechte Außenbahn folgte eine scharfe Hereingabe, die Patrick Naumann unglücklich genau vor die Füße des Gästekapitäns Dominik Voigt abfälschte – dieser bedankte sich mit dem 0:1. Wir mussten den Schock zunächst verarbeiten, versuchten aber, zurück ins Spiel zu finden. Thubauville sowie eine schöne Direktabnahme von Max Hertel (34./41.) hatten gute Chancen, doch es blieb beim 0:1 zur Halbzeit.

Trainer Dominik Zapfe versuchte, die Mannschaft neu einzustellen – und das zeigte Wirkung. Unsere Jungs kamen stark aus der Kabine: In der 53. Minute erzielten wir nach einer wunderbaren Kombination über drei Stationen den Ausgleich durch Toptorjäger Max Hertel. Danach blieben wir dran, doch sowohl Retteberg als auch Thubauville (54./55.) vergaben weitere Chancen. Fast hätten die Gäste erneut zugeschlagen, doch Eric Eberling konnte einen Versuch von Naumann (56.) noch stoppen. Danach verflachte das Spiel wieder, bis die Gäste in der 77. Minute plötzlich erneut in Führung gingen. Ein schöner Fernschuss des 18-jährigen Theodor Trübner fand den Weg ins Tor. Fast hätte Arnstadt noch einmal nachgelegt, doch einen Weitschuss von Eberling lenkte Naumann mit Mühe und Not an den Pfosten. In der 83. Minute war es schließlich eine starke Einzelaktion von Ben Rettberg, die den Ausgleich einleitete: Er zog mit Tempo auf, bediente mustergültig Max Hertel, der eiskalt verwandelte und den Ball im Netz unterbrachte. Wir drängten danach noch auf das dritte Tor, doch die Gäste hatten durch Dominik Voigt (86.) eine gute Möglichkeit, die Naumann entschärfte. Trotz des Schlussspurts reichte es nicht mehr für den Siegtreffer.