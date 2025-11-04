Empor Weimar: Gebrauchter Tag

Für Empor Weimar war der Ausflug nach Bad Blankenburg einer der Tage, an denen einfach nichts zusammenlaufen wollte. Von der ersten Minute an geriet Empor unter Druck. Der TSV Bad Blankenburg lief aggressiv an und stellte uns immer wieder vor Probleme, die wir an diesem Tag nicht sauber lösen konnten. Wir verloren zu viele Zweikämpfe, sowohl in wichtigen Situationen als auch in eigentlich unbedrängten Momenten. Trotzdem versuchten wir, wie gewohnt, spielerisch Lösungen zu finden. Doch die Ansätze verpufften, weil wir uns selbst im Weg standen: zu viele Fehlpässe, zu wenig Bewegung ohne Ball, oft einen Schritt zu spät. Wir reagierten mehr, als dass wir selbst aktiv agierten und das Spiel an uns rissen. Trotz alldem hatten wir unsere Momente: Moritz Trillhoff, Chrisstian Löwer und Marian Domann tauchten in aussichtsreichen Situationen vor den Tor auf, doch auch diese Chancen konnten wir nicht in Zählbares ummünzen. An einem normalen Tag machen wir mindestens eine davon... heute leider nicht.