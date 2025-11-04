Empor Weimar: Gebrauchter Tag

Für Empor Weimar war der Ausflug nach Bad Blankenburg einer der Tage, an denen einfach nichts zusammenlaufen wollte. Von der ersten Minute an geriet Empor unter Druck. Der TSV Bad Blankenburg lief aggressiv an und stellte uns immer wieder vor Probleme, die wir an diesem Tag nicht sauber lösen konnten. Wir verloren zu viele Zweikämpfe, sowohl in wichtigen Situationen als auch in eigentlich unbedrängten Momenten. Trotzdem versuchten wir, wie gewohnt, spielerisch Lösungen zu finden. Doch die Ansätze verpufften, weil wir uns selbst im Weg standen: zu viele Fehlpässe, zu wenig Bewegung ohne Ball, oft einen Schritt zu spät. Wir reagierten mehr, als dass wir selbst aktiv agierten und das Spiel an uns rissen. Trotz alldem hatten wir unsere Momente: Moritz Trillhoff, Chrisstian Löwer und Marian Domann tauchten in aussichtsreichen Situationen vor den Tor auf, doch auch diese Chancen konnten wir nicht in Zählbares ummünzen. An einem normalen Tag machen wir mindestens eine davon... heute leider nicht.
Das Spiel wurde hitziger, körperlicher, aber auch das brachte keinen Ruck in unsere Reihen. Bad Blankenburg nutzte unsere Fehler eiskalt und gnadenlos. Jede Unachtsamkeit, jeder verlorene Ball wurde sofort bestraft. Wir dagegen fanden nie richtig in unser Spiel und konnten das Geschehen nicht mehr drehen. Am Ende steht ein bitterer, aber ehrlicher Eindruck: Das war weit weg von dem, wozu wir in der Lage sind. Ein Tag zum Abhaken !!! Aber auch einer, aus dem wir lernen müssen. Nächste Woche müssen wir ein anderes Gesicht zeigen.
Außerdem Spielte:
Dritte Männer - VSG Union Weimar Nord 5:1 (2:0)