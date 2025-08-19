Empor Weimar freut sich über die Rückkehr von Oliver Römer 💙💛

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Oliver Römer ist seit dem vergangenen Winter wieder Teil des FC Empor Weimar 06. Der 35-Jährige kommt aus Schöndorf zurück zu seinem Heimatverein, bei dem er zuvor viele Jahre als absoluter Leistungsträger in der ersten Mannschaft aktiv war.

Wie bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison wird Oliver sowohl bei den Alten Herren als auch in unserer neu gegründeten dritten Mannschaft aktiv sein. Mit seiner Erfahrung, Übersicht und Ruhe am Ball wird er dort eine wertvolle Rolle übernehmen.