Transfers
Empor Weimar: Florian Mann bringt neue Impulse ins Mittelfeld 💙💛
„Florian Mann stößt zu unseren Ersten Männern und soll mit seiner Offensivstärke neue Impulse bringen. Bereits im Kreispokal zeigte er gute Ansätze.“
Florian Mann (30, Mittelfeld) stößt zu unseren Ersten Männern. Zuletzt vereinslos, sammelte er zuvor lange Erfahrungen im Männerbereich bei Schöndorf, mit einem kurzen Abstecher zum SV Gleistal. In seiner Jugend gehörte er zur „Goldenen Generation“ des VfB Oberweimar und kam 2013/14 in der Verbandsliga zum Einsatz (starker dritter Platz). Florian soll mit seiner Spielstärke vor allem das Offensivspiel bei Empor beleben und zeigte bereits gute Ansätze beim Kreispokal-Viertelfinale in Leutenberg (6:0).