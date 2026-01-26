 2026-01-20T07:14:11.657Z

Empor Weimar: Finale wir kommen

Unterm Strich hinterließ Empor Weimar einen überzeugenden Eindruck. Der Gruppensieg war die logische Folge der konstanten Leistungen und unterstreicht die Ambitionen für das anstehende Finalturnier.

Empor Weimar ist in der Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft ungeschlagen geblieben und hat sich souverän den Gruppensieg gesichert. Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 8:2 setzte sich Empor klar gegen die Konkurrenz durch und zog hochverdient als Gruppenerster in die Finalrunde ein. Die Mannschaft überzeugte dabei nicht nur mit stabiler Defensive, sondern auch mit konsequentem Offensivspiel und großer mannschaftlicher Geschlossenheit.

Die Finalrunde der Hallenkreismeisterschaft findet am kommenden Samstag in Apolda statt. Der Startschuss fällt um 13:30 Uhr. Dort will Empor Weimar an die starken Leistungen anknüpfen und um den Titel mitspielen.

