Empor Weimar: Finale wir kommen

Empor Weimar ist in der Zwischenrunde der Hallenkreismeisterschaft ungeschlagen geblieben und hat sich souverän den Gruppensieg gesichert. Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 8:2 setzte sich Empor klar gegen die Konkurrenz durch und zog hochverdient als Gruppenerster in die Finalrunde ein. Die Mannschaft überzeugte dabei nicht nur mit stabiler Defensive, sondern auch mit konsequentem Offensivspiel und großer mannschaftlicher Geschlossenheit.