Empor Weimar: Erfolgreicher Test gegen starke Sport-Freunde

Am Wochenende stand für uns das erste Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm. Gegner waren die spielstarken Sportfreunde Marbach, die von Beginn an zeigten, dass sie mit viel Tempo und Kombinationssicherheit auftreten. Für uns war es ein intensiver und wertvoller Härtetest mit vielen wichtigen Erkenntnissen. Wir starteten gut in die Partie und konnten bereits in der 5. Minute durch Christian Löwer mit 1:0 in Führung gehen – nach starker Vorarbeit von Lucas Thubauville. Doch Marbach ließ nicht lange auf eine Antwort warten und glich in der 11. Minute aus. In der 23. Minute konnten wir erneut in Führung gehen. Nach einem Ballgewinn im Zentrum kombinierten wir uns stark nach vorn. Max Hertel blieb vor dem Tor eiskalt, die Vorbereitung kam von Nilo Nils Herrmann. Wenige Minuten später war es wieder Max Hertel, der in der 27. Minute auf 3:1 stellte – diesmal bedient von Neuzugang Nikolas Löchner. Marbach erhöhte in der Folge deutlich den Druck. In der 34. und 44. Minute nutzten sie unsere Unordnung in der Defensive aus und trafen zwei weitere Male. Zur Halbzeit stand es somit 3:3 – ein Ergebnis, das den Spielverlauf gut widerspiegelte. Wir konnten mit vielen Aktionen zufrieden sein, insbesondere was die erste halbe Stunde betraf. Trotzdem mussten wir anerkennen, dass Marbach uns in einigen Phasen deutlich unter Druck setzte.