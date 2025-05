Empor Weimar: Englische Woche auch für die C1-Junioren

Neben der B2, die bereits gestern im Einsatz war, steht auch für die C1-Junioren eine englische Woche an – mit dem Nachholspiel in Bad Berka. Nach dem überraschend klaren 6:1-Auswärtssieg in Großschwabhausen wollen wir in Bad Berka gerne nachlegen. Die Gastgeber präsentierten sich zuletzt in starker Form und gewannen ihre letzten drei Spiele. Wir müssen uns jedoch nicht verstecken und treten mit dem klaren Ziel an, mindestens einen Punkt mitzunehmen.