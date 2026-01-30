Empor Weimar : Empor Cup 2026

Ab heute Abend geht es los – wir sind schon total aufgeregt! Der Empor Cup 2026 steht vor der Tür. Drei Tage voller Spaß, Freude und Emotionen erwarten euch. Mit 56 Teams in 6 Altersklassen wird die Asbach-Sporthalle in Weimar wieder zum Mittelpunkt für spannenden Kinder- und Jugendfußball aus ganz Thüringen. Freut euch auf mitreißende Spiele, jede Menge Leidenschaft auf dem Feld und großartige Stimmung auf den Rängen.