 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Empor Weimar : Empor Cup 2026

👉 In der Asbachhalle wird drei Tage lang gekickt.

von Presseteam Empor Weimar · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Ab heute Abend geht es los – wir sind schon total aufgeregt! Der Empor Cup 2026 steht vor der Tür. Drei Tage voller Spaß, Freude und Emotionen erwarten euch. Mit 56 Teams in 6 Altersklassen wird die Asbach-Sporthalle in Weimar wieder zum Mittelpunkt für spannenden Kinder- und Jugendfußball aus ganz Thüringen. Freut euch auf mitreißende Spiele, jede Menge Leidenschaft auf dem Feld und großartige Stimmung auf den Rängen.

📍 Ort: Asbach-Sporthalle, Weimar 🗓 Datum: 30.01. – 01.02.2026 🌭 Für Speis und Trank ist gesorgt

Spielplan-Highlights:

Freitag, 30.01. – ab 18:00 Uhr: B-Junioren

Samstag, 31.01. ab 09:00 Uhr: G-Junioren (Fumino)

ab 13:00 Uhr: F-Junioren (Fumino)

ab 17:00 Uhr: C-Junioren

Sonntag, 01.02. ab 09:00 Uhr: E-Junioren

ab 13:30 Uhr: D-Junioren

Wir freuen uns riesig auf alle Teams, Spieler, Familien und Fans – seid ihr bereit? Wir können es kaum noch abwarten! 😊⚽