Empor Weimar : Empor Cup 2026

Ab heute Abend geht es los – wir sind schon total aufgeregt! Der Empor Cup 2026 steht vor der Tür. Drei Tage voller Spaß, Freude und Emotionen erwarten euch. Mit 56 Teams in 6 Altersklassen wird die Asbach-Sporthalle in Weimar wieder zum Mittelpunkt für spannenden Kinder- und Jugendfußball aus ganz Thüringen. Freut euch auf mitreißende Spiele, jede Menge Leidenschaft auf dem Feld und großartige Stimmung auf den Rängen.
📍 Ort: Asbach-Sporthalle, Weimar 🗓 Datum: 30.01. – 01.02.2026 🌭 Für Speis und Trank ist gesorgt
Spielplan-Highlights:
Freitag, 30.01. – ab 18:00 Uhr: B-Junioren
Samstag, 31.01. ab 09:00 Uhr: G-Junioren (Fumino)
ab 13:00 Uhr: F-Junioren (Fumino)
Sonntag, 01.02. ab 09:00 Uhr: E-Junioren
Wir freuen uns riesig auf alle Teams, Spieler, Familien und Fans – seid ihr bereit? Wir können es kaum noch abwarten! 😊⚽