➡️„Empor Weimar empfängt Stahl Unterwellenborn“💙💛

Nach dem schweren Auswärtsspiel beim Aufstiegsfavoriten SV Germania Ilmenau geht es für FC Empor Weimar 06 am Samstag wieder ins heimische Wimaria-Stadion: Zum dritten Spieltag der Kreisoberliga empfangen wir die Aufsteiger SV Stahl Unterwellenborn. Die Gäste zeigten letzte Saison mit 77 Toren und nur 26 Gegentreffern ihre Klasse, mussten aber in den ersten beiden Partien der neuen Saison Lehrgeld zahlen. Unser Team will auf sich schauen, die eigenen Stärken auf den Platz bringen und den zweiten Heimsieg der Saison einfahren.