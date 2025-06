Empor Weimar (E2): Fortschritte waren erkennbar

Unsere jüngsten Kicker haben auch in der Rückrunde gezeigt, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Mit sichtbaren Fortschritten und jeder Menge Spielfreude waren sie nicht nur beim eigenen Empor-Cup in der Asbachhalle aktiv, sondern auch auf dem Feld erfolgreich unterwegs. Es regnete Tore – und die Mannschaft feierte tolle Siege gegen Stadtilm und Niederzimmern. Auch das starke Unentschieden gegen den VfB Oberweimar war ein echter Achtungserfolg. Lediglich gegen den späteren Meister aus Tonndorf und die spielstarke SpVgg Kranichfeld mussten wir uns geschlagen geben.

Ein großes Lob geht an das Trainerteam um Jam Tampe sowie die beiden Co-Trainer Jasper Schönig und Christian Hertig, die mit viel Engagement und Herzblut arbeiten. Auch Betreuerin Jenny Märker trägt mit ihrer zuverlässigen Unterstützung einen wichtigen Teil zum Erfolg der Mannschaft bei.