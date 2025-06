Empor Weimar (E1): Überragende Saison mit Vizemeisterschaft belohnt

Eine überragende Saison lieferte die E1 von Trainer Christian Kemptner ab – und wurde am Ende völlig verdient mit der Vizemeisterschaft belohnt. Lediglich die Spielgemeinschaft Niederzimmern/Gaberndorf erwies sich als die eine Hürde, die in dieser Spielzeit nicht zu überwinden war. Die Rückrunde hatte einige Highlights zu bieten: die Teilnahme an den KFA-Hallenmeisterschaften, das eigene Turnier – der Empor-Cup – und natürlich viele starke Auftritte auf dem Feld. Besonders in Erinnerung bleiben die Siege gegen Pfiffelbach (2:0), Bad Berka (1:0), Blankenhain (5:1), Magdala (3:0) und der fulminante 12:0-Erfolg gegen den VfB Apolda. Lediglich am letzten Spieltag setzte es beim Auswärtsspiel in Gaberndorf eine 1:3-Niederlage.

Hinter dem sportlichen Erfolg steckt auch ein engagiertes Trainerteam: Christian Kemptner wurde tatkräftig unterstützt von den beiden Co-Trainern Marcu Stenke und Etienne Bergmann.