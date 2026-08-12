 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Empor Weimar: Dritter Abgang in der dritten, Menzel hört auf

Wie in jeder Transferphase gibt es auch beim FC Empor Weimar 06 Veränderungen im Kader. Neben Neuzugängen wird es auch Abgänge geben. Wir möchten euch die Veränderungen nach und nach vorstelle

von Rene Heinze · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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FC Empor 06 III
Maurice Menzel
Maurice Menzel

Auch Maurice Menzel widmet sich in Zukunft erstmal anderen Dingen und verlässt im Sommer unseren FC Empor. Menzel, der bereits in der Jugend für Empor aktiv war und im Sommer 2023 zurückkam, sammelte in dieser Zeit einige Einsätze für unsere zweite Mannschaft sowie zuletzt für unsere dritten Männer. Nun folgt die Abmeldung.

Für die Zukunft wünschen wir Maurice alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.