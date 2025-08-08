Empor Weimar (Dritte) : Neugründete Dritte trifft auf Großobringen

Am Sonntag um 12:30 Uhr bestreitet die neu gegründete dritte Herrenmannschaft des FC Empor Weimar 06 in Töbsdorf ihr zweites Vorbereitungsspiel gegen die ebenfalls neu gegründete zweite Mannschaft von Grün-Weiß Großobringen. Trainer Stefan David sieht das Match entspannt: „Wir werden gegen Großobringen erst mal schauen müssen, wo wir mit den vielen neuen Spielern stehen. Das Ergebnis steht hier nicht im Vordergrund.“