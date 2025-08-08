Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: FC Empor Weimar 06
Empor Weimar (Dritte) : Neugründete Dritte trifft auf Großobringen
Am Sonntag um 12:30 Uhr bestreitet die neu gegründete dritte Herrenmannschaft des FC Empor Weimar 06 in Töbsdorf ihr zweites Vorbereitungsspiel gegen die ebenfalls neu gegründete zweite Mannschaft von Grün-Weiß Großobringen. Trainer Stefan David sieht das Match entspannt: „Wir werden gegen Großobringen erst mal schauen müssen, wo wir mit den vielen neuen Spielern stehen. Das Ergebnis steht hier nicht im Vordergrund.“
Im Anschluss um 15 Uhr spielt die zweite Mannschaft gegen SV Einheit Legefeld.