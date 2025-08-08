 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht
– Foto: FC Empor Weimar 06

Empor Weimar (Dritte) : Neugründete Dritte trifft auf Großobringen

So., 10.08.2025, 12:30 Uhr
Am Sonntag um 12:30 Uhr bestreitet die neu gegründete dritte Herrenmannschaft des FC Empor Weimar 06 in Töbsdorf ihr zweites Vorbereitungsspiel gegen die ebenfalls neu gegründete zweite Mannschaft von Grün-Weiß Großobringen. Trainer Stefan David sieht das Match entspannt: „Wir werden gegen Großobringen erst mal schauen müssen, wo wir mit den vielen neuen Spielern stehen. Das Ergebnis steht hier nicht im Vordergrund.“

Im Anschluss um 15 Uhr spielt die zweite Mannschaft gegen SV Einheit Legefeld.

Rene HeinzeAutor