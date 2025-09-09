Empor Weimar: Derbyzeit am Mittwochabend 💙💛

Derbyzeit in Weimar! Am Mittwochabend gastiert Empor beim Schöndorfer SV. Ein besonderes Duell, das in der vergangenen Saison zweimal zugunsten der Schöndorfer endete – ein Fakt, den die Empor-Elf nur allzu gern korrigieren möchte. Beide Mannschaften kennen sich aus zahlreichen intensiven Duellen, und auch diesmal dürfte wieder viel Spannung geboten sein. Für Empor geht es darum, die Derbybilanz zu verbessern, während Schöndorf seinen Heimvorteil nutzen möchte.