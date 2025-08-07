 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht
– Foto: FC Empor Weimar 06

Empor Weimar: D3-Junioren starten Testspiel gegen Ettersberg

Testspiele
FC Empor 06 III
SG Am Ettersb.

Sa., 09.08.2025, 10:30 Uhr
FC Empor Weimar 06
FC Empor 06 III
SG Am Ettersb. / SV Ballstedt
SG Am Ettersb.
10:30

Die D3-Junioren des FC Empor Weimar 06 bestreiten am Samstag um 10:30 Uhr ihr erstes Testspiel nach den Ferien. Gegner im heimischen Wimaria-Stadion ist die Mannschaft vom Ettersberg. Das Testspiel dient dazu, nach der Pause wieder in den Spielrhythmus zu kommen und erste Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung zu sammeln.

Rene HeinzeAutor