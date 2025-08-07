Empor Weimar: D3-Junioren starten Testspiel gegen Ettersberg

Die D3-Junioren des FC Empor Weimar 06 bestreiten am Samstag um 10:30 Uhr ihr erstes Testspiel nach den Ferien. Gegner im heimischen Wimaria-Stadion ist die Mannschaft vom Ettersberg. Das Testspiel dient dazu, nach der Pause wieder in den Spielrhythmus zu kommen und erste Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung zu sammeln.