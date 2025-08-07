Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Empor Weimar: D3-Junioren starten Testspiel gegen Ettersberg
Die D3-Junioren des FC Empor Weimar 06 bestreiten am Samstag um 10:30 Uhr ihr erstes Testspiel nach den Ferien. Gegner im heimischen Wimaria-Stadion ist die Mannschaft vom Ettersberg. Das Testspiel dient dazu, nach der Pause wieder in den Spielrhythmus zu kommen und erste Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung zu sammeln.