– Foto: Presseteam Empor Weimar
Empor Weimar: ➡️ D2 peilt Weiterkommen in Niederzimmern an
Für unsere D2 steht die nächste Bewährungsprobe an. Nach dem tollen Comeback in Arnstadt, als das Team einen 0:3-Rückstand noch aufholte, will die Mannschaft nun auch im Pokal zeigen, dass mit ihr zu rechnen ist. Leon Börner (Schöndorf) wird die Partie pfeifen. In Gaberndorf trifft Empor auf die SG Niederzimmern/Gaberndorf, die zuletzt Lehrgeld zahlen musste.
Mit Mut, Einsatz und Teamgeist will die Truppe nun den nächsten Schritt machen – und in die nächste Runde einziehen.