Empor Weimar (D2): Neuer Mit Kampfgeist den ersten Punkt geholt

Die erste Kuriosität des Spiels ließ nicht lange auf sich warten: Empor Weimar präsentierte keinen Geringeren als Robert Tietz als heutigen Schiedsrichter – ein durchaus seltener Anblick auf diesem Platz. Grund war das Fehlen des Heimschiedsrichters. Weimar startete zwar etwas zurückhaltend in die Partie, kam in der Anfangsphase dennoch gleich zu zwei Großchancen. Doch wie so oft fehlte im Abschluss die letzte Konsequenz – beide Möglichkeiten blieben ungenutzt. Arnstadt zeigte sich da effizienter: Mit zwei schnell gespielten Angriffen durch die eigenen Reihen erzielten die Hausherren früh eine 2:0-Führung. Empor ließ sich davon nicht entmutigen und spielte weiter nach vorne. Eine weitere Großchance blieb jedoch erneut ungenutzt – der Anschlusstreffer lag in der Luft, wollte aber einfach nicht fallen. Stattdessen bestrafte Arnstadt die Nachlässigkeit eiskalt und erhöhte auf 3:0. Kurz vor der Pause kam Weimar dann doch noch zu einem Erfolgserlebnis: Nach einem Handspiel im Strafraum der Gastgeber zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Ben trat an und verwandelte sicher – der Anschlusstreffer zum 3:1 und gleichzeitig der Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild: Beide Teams suchten den Weg nach vorne, und es blieb spannend. Dann die nächste strittige Szene – diesmal ein Handspiel im eigenen Strafraum von Weimar. Arnstadt bekam den zweiten Strafstoß des Spiels, setzte den Ball jedoch knapp über das Tor. Wenig später zeigte Weimar, wie es besser geht: Nach einem schön herausgespielten Angriff war es erneut Ben, der zum 3:2 verkürzte und seine Mannschaft wieder ins Spiel brachte. Empor drängte auf den Ausgleich – und bekam wenig später erneut einen Elfmeter zugesprochen. Doch diesmal blieb der Torhüter von Arnstadt Sieger: Mit einer Glanzparade verhinderte er das 3:3. Die Uhr lief gegen Weimar, doch der unbändige Wille der Gäste sollte am Ende belohnt werden. In der letzten Spielminute fiel schließlich der Ausgleich – und mit ihm der verdiente Lohn für einen leidenschaftlichen Auftritt.

Fazit: Kampfgeist, Moral und der unbedingte Wille sichern Empor Weimar in letzter Sekunde einen hart erkämpften Auswärtspunkt bei einem starken Gegner aus Arnstadt.