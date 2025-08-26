Empor Weimar: ➡️ D1 will Pflichtaufgabe in Kromsdorf lösen

Unsere D1 geht als Favorit in die erste Pokalrunde. Mit zwei Siegen zum Saisonstart und einer starken Offensive reist die Pücker-Elf mit breiter Brust nach Kromsdorf. Tim Meinberg (Weimar) wird die Partie leiten. Unterschätzen darf man den TSV jedoch nicht: Die Gastgeber sind ordentlich in die Liga gestartet und werden alles daransetzen, uns das Weiterkommen so schwer wie möglich zu machen.

Für Empor zählt dennoch nur eines – eine konzentrierte Leistung und der Einzug in die nächste Runde.