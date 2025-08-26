Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Presseteam Empor Weimar
Empor Weimar: ➡️ D1 will Pflichtaufgabe in Kromsdorf lösen
Unsere D1 geht als Favorit in die erste Pokalrunde. Mit zwei Siegen zum Saisonstart und einer starken Offensive reist die Pücker-Elf mit breiter Brust nach Kromsdorf. Tim Meinberg (Weimar) wird die Partie leiten. Unterschätzen darf man den TSV jedoch nicht: Die Gastgeber sind ordentlich in die Liga gestartet und werden alles daransetzen, uns das Weiterkommen so schwer wie möglich zu machen.
Für Empor zählt dennoch nur eines – eine konzentrierte Leistung und der Einzug in die nächste Runde.