Spielbericht
Empor Weimar : D1 vor schwerer Auswärtsaufgabe im Kreispokal 💙💛
Während die Erste Männermannschaft, die A-, B- und C-Junioren am vergangenen Wochenende mit teils hochdramatischen Spielen weiterkamen, will nun auch die D1 nachlegen. Doch Vorsicht: Die Gastgeber sind bislang ungeschlagen und werden alles geben, um ihre Serie zu verteidigen. Anstoß ist um 17:30 Uhr.