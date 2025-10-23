 2025-10-15T11:43:40.576Z

Empor Weimar : D1 vor schwerer Auswärtsaufgabe im Kreispokal 💙💛

Während die Erste Männermannschaft, die A-, B- und C-Junioren am vergangenen Wochenende mit teils hochdramatischen Spielen weiterkamen, will nun auch die D1 nachlegen. Doch Vorsicht: Die Gastgeber sind bislang ungeschlagen und werden alles geben, um ihre Serie zu verteidigen. Anstoß ist um 17:30 Uhr.

