Empor Weimar (D1): Ersten Platz um ein paar Tore verpasst

Die Rückrunde begann mit dem Ausscheiden aus der KFA-Hallenkreismeisterschaft. Beim Empor-Cup reichte es nur für Platz 5, bevor es anschließend zurück auf den Rasen ging. Dort zeigte das Team eine beeindruckende Konstanz und gewann alle Rückrundenspiele in der Liga – darunter auch wichtige Partien im Kampf um die Spitze. Lediglich das Pokal-Halbfinale zuhause gegen Ettersberg (0:1) ging knapp verloren.

Für den ganz großen Wurf hat der D1 ein bisschen was gefehlt. Mit einem Torverhältnis von 122:16 (+106) und 43 Punkten aus 16 Spielen reichte es am Ende nicht für den ersten Platz. Die SG SV Gaberndorf hatte die gleiche Punktzahl, aber ein um vier Tore besseres Torverhältnis (+110) – ein kleines, aber entscheidendes Detail.

Trotzdem sind wir stolz auf die Entwicklung der Mannschaft und den Zuwachs an Spielern, sodass wir in der kommenden Saison sogar mit drei D-Junioren-Teams planen. Einige Jungs aus dem aktuellen Kader wechseln zur neuen Spielzeit in die C-Junioren und starten dort auf dem Großfeld durch.