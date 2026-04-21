 2026-04-20T12:45:22.080Z

Spielbericht

Empor Weimar (D): Nachholer auf den Lindenberg 💙💛

Derbyzeit nach der Schule: Der SC 1903 Weimar II empfängt unsere Farben auf dem Lindenberg.

von Rene Heinze · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rene Heinze

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D-Jun KOL Mittelth.
SC 03 Weimar II
FC Empor 06

Morgen, 17:30 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar II
FC Empor Weimar 06
FC Empor Weimar 06FC Empor 06
17:30

Zum Nachholspiel macht sich unsere D1 auf den kurzen Weg auf den Lindenberg, um dort gegen die D2 des Lokalrivalen SC 1903 Weimar anzutreten. Die Gastgeber stehen in dieser recht ausgeglichenen Liga knapp hinter uns und wollen – genau wie wir – unbedingt den Dreier einfahren. Die Tagesform dürfte daher entscheidend sein. Emma Herold wird die Partie bereits um 17:30 Uhr anpfeifen. Unsere Jungs werden alles daransetzen, den kleinen Vorsprung in der Tabelle zu behaupten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wichtige Punkte mitzunehmen. 💙💛