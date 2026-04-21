Empor Weimar (D): Nachholer auf den Lindenberg 💙💛

– Foto: Rene Heinze

Zum Nachholspiel macht sich unsere D1 auf den kurzen Weg auf den Lindenberg, um dort gegen die D2 des Lokalrivalen SC 1903 Weimar anzutreten. Die Gastgeber stehen in dieser recht ausgeglichenen Liga knapp hinter uns und wollen – genau wie wir – unbedingt den Dreier einfahren. Die Tagesform dürfte daher entscheidend sein. Emma Herold wird die Partie bereits um 17:30 Uhr anpfeifen. Unsere Jungs werden alles daransetzen, den kleinen Vorsprung in der Tabelle zu behaupten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wichtige Punkte mitzunehmen. 💙💛