Empor Weimar (C): wollen erste Erkenntnisse gegen Oberweimar holen

Die C-Junioren des FC Empor Weimar 06 treffen am Mittwoch im heimischen Wimaria-Stadion auf Oberweimar. Das erste von zwei geplanten Testspielen in dieser Woche beginnt am Nachmittag um 15 Uhr – eine ungewohnte Anstoßzeit, die aber dank der Ferien gut passt. Trainer Max Hertel und Co-Trainer Jonas Lenz wollen mit dem Spiel erste Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung sammeln.